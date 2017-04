Ein ungleiches Paar

Andreas Kronhardt (C) 27 Jahre/2,04 m/115 kg Carrington Love (PG) 23 Jahre/1,86 m/82 kg Jonathon Williams (SF) 27 Jahre/1,98 m/102 kg Seth Hinrichs (PF) 24 Jahre/2,01 m/101 kg Tim Koch (SF) 28 Jahre/1,96 m/90 kg Jonathan Maier (C) 24 Jahre/2,10 m/120 kg Brian Wenzel (SF) 26 Jahre/1,98 m/94 kg Justin Hedley (PG) 20 Jahre/1,91 m/90 kg Niclas Sperber (PF) 21 Jahre/2,01 m/90 kg

Headcoach: Michael Mai

Team- vergleich

Etat in Euro 490 000 - 1,75 Mio. Hauptrunde Platz 4 - Platz 1

Punkte pro Spiel 79 - 85,8

Rebounds pro Spiel 35 - 34,1

Assists pro Spiel 19,7 - 21

Turnover pro Spiel 13,8 - 12,3

Dreier-Quote 35,1 % - 37,9 %

Freiwurf-Quote 71,1 % - 78,7 %

Marcus Hatten (PG) 36 Jahre/1,85 m/82 Kg Zazai Achmadschah (PG) 30 Jahre/1,77 m/73 kg Andrew Warren (SG) 29 Jahre/1,96 m/94 kg Sergio Kerusch (PF) 28 Jahre/1,95 m/105 kg Dominique Johnson (SF) 24 Jahre/1,94 m/95 kg Djordje Pantelic (C) 32 Jahre/2,04 m/117 kg Tyson Hinz (PF) 25 Jahre/2,01 m/101 kg Sebastian Fülle (SG) 24 Jahre/1,92 m/84 kg Kevin Larsen (C) 23 Jahre/2,07 m/115 kg Jonas Niedermanner (SF) 20 Jahre/2,03 m/88 kg Eiman. Stankevicius (SG) 19 Jahre/1,90 m/84 kg Adam Touray (PF) 22 Jahre/2,06 m/95 kg Alexander Herrmann (C) 19 Jahre/2,03 m/117 kg Headcoach: Igor Jovovic