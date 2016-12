20.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Eine knappe Woche, um den Kopf frei zu bekommen

Vorfreude auf Weihnachten - im Lager der Knights ist sie besonders groß in diesen Tagen. Nach dem letzten Spiel des Jahres am Freitag in Crailsheim dürfen sich die Ritter auf fünf freie Tage freuen. Trainingsauftakt nach den Feiertagen ist wieder am Donnerstag, 29. Dezember. Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen und zu regenerieren.

2017 beginnt mit drei Heimspielen im ersten Monat des neuen Jahres. Am 8. Januar sind die Baskets aus Paderborn zu Gast in der Sporthalle Stadtmitte. Am 21. und 28. Januar folgen zu Hause die Partie gegen Aufsteiger Dresden und die Gelegenheit zur Revanche gegen die Rockets aus Gotha. Dazwischen steht am 13. Januar gegen Hamburg die längste Auswärtsreise im Kalender. Für Fans und Mannschaft wie zuletzt ein komplettes Wochenende mit Übernachtung.bk