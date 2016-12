14.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Erste Saisonniederlage für Punktegarant Körner

Kurioseste Szene des Kreisliga-Spiels zwischen dem VfL Kirchheim IV und dem TSV Wendlingen III nach der 2:1-Doppelführung für die Teckstädter war die erste Vorrundenniederlage für Sven Körner. Körner hatte sich zuvor durch eine 14:0-Bilanz in der Kreisliga und eine aussagekräftige 8:1-Bilanz zwei Klassen höher in der VfL-Bezirksligamannschaft einen unglaublichen TTR-Wert von beinahe 1 800 Punkten erspielt. Wendlingens Routinier Hans-Peter Kühn zeigte sich davon unbeeindruckt und bezwang Körner in vier Sätzen.fd