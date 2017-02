08.02.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Erstes Spiel im April

Saisonpremiere in der 2. Liga feiern die Albershausen Crusaders am 23. April mit dem Auswärtsspiel in Fürstenfeldbruck bei den Fursty Razorbacks. Das erste Heimspiel bestreiten die Kreuzritter, bei denen etliche Spieler aus dem Kirchheimer-Weilheimer Raum kommen, am 14. Mai gegen die Gießen Golden Dragons.

1www.albershausen-crusaders.de