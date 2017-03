30.03.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | FCH verlängert mit Dennis Egger

Heiningen. Fußball-Landesligist FC Heiningen hat den Vertrag mit Trainer Dennis Egger vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 28-Jährige hatte in der Winterpause das Amt des zum SSV Ulm gewechselten Tobias Flitsch übernommen. Zuvor war er dessen Assistent. Egger spielte in seiner aktiven Laufbahn beim damaligen Verbandsligisten Frickenhausen und in der Landesliga in Nellingen und Ebersbach. Bevor er Co-Trainer beim FCH wurde, war er zweieinhalb Jahre Spielertrainer in Nellingen.pm