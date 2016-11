16.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Fechten Zwei Turniere in Esslingen

Esslingen. In der Sporthalle des Eberhard-Bauer-Stadions in Esslingen-Weil stehen die Fechter am kommenden Wochenende bei gleich zwei Turnieren auf der Planche. Den Anfang machen am Samstag die Teilnehmer des 3. Esslinger Burg-Cups. Beginn der Gefechte ist um 9 Uhr. Tags darauf lädt der SV 1845 Esslingen ab 9 Uhr zur 14. Auflage seines Postmichel-Turniers für A-Jugend-Florettfechter ein.pm

