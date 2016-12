09.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Flitsch vor Abflug zu den „Spatzen“

Heiningen. Tobias Flitsch, Fußballtrainer des Weilheimer Landesligakonkurrenten FC Heiningen, steht offenbar vor einem Wechsel. Der 37-Jährige, seit 2009 im Dienst der Schwarz-Gelben und Inhaber der A-Lizenz, wird vom Regionalligisten SSV Ulm umworben. „Wir sind schon längere Zeit in Gesprächen“, erklärte Flitsch, „der FCH ist stets informiert und wir machen daraus kein Geheimnis.“

Die Ulmer „Spatzen“, als Aufsteiger aktuell Tabellensechster der Regionalliga, wollen mit Blick auf eine mögliche Zukunft im Profifußball ihr Personal erweitern und haben Flitsch eine Aufgabe als Co-Trainer angeboten – Ulms Sportlicher Leiter Lutz Siebrecht hat den Draht ins Filstal. Flitsch, in Jebenhausen zu Hause, muss abwägen, ob er diese Aufgabe mit seiner beruflichen Selbstständigkeit im Bereich Werbeagentur und Teamsport-Ausstattung unter einen Hut bringen kann.

Sollten die Verhandlungen zum Wechsel Flitschs führen, was in den nächsten Tagen feststehen und zum Jahreswechsel umgesetzt werden könnte, habe man für den FCH eine gute Lösung parat, so der langjährige Trainer, der den Klub von der Kreisliga A bis in die Verbandsliga geführt hat.haz