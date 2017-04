08.04.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Formtest in Bad Säckingen

Kirchheim. Bei der Gold Trophy in Bad Säckingen steht für Profi-Mountainbiker Manuel Fumic am Sonntag (15 Uhr) die nächste Station in der Saison 2017 an. Das Rennen, auch wenn es eines in der HC-Kategorie ist, nimmt er als Test für die am 21. Mai beginnende Weltcupsaison. „Es wird das erste große Training, ich habe keine großen Erwartungen“, sagt er.

Ebenfalls im Bad Säckingen am Start stehen die beiden MTB Teck-Fahrer Christian Pfäffle und Luca Schwarzbauer.eg