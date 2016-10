07.10.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Freier Eintritt für zehn Kinder aus einem Verein

Jeder Verein, der am Sonntag mit mindestens zehn Kindern und Jugendlichen nach Frickenhausen kommt, erhält auch für die begleitenden Erwachsenen freien Eintritt. Ein Fahrer und vier Jugendliche bezahlen den halben Preis. Dazu ist nur eine Voranmeldung per E-Mail an j.max.veith@ttc-frickenhausen.de erforderlich.