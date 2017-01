Fußball Ex-VfL-Coach  nach Ludwigsburg

Ludwigsburg. Der ehemalige Oberligatrainer der VfL-Fußballer, Christian Hofberger, wird neuer Coach bei Landesligist SpVgg 07 Ludwigsburg. Bis zur ihrer Auflösung trainierte der 43-Jährige die SG Sonnenhof Großaspach II und wurde mit dem Team Vizemeister in der Landesliga. Zuvor war er für die SKV Rutesheim in der Verbandsliga sowie den VfL tätig. An der Jesinger Allee war er 2007/08 zunächst Co-Trainer von Michael Rentschler, übernahm das Team nach dessen Abschied alleine.tb