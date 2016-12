Fußball Ex-VfL-Coach Sehrig angesäuert

Heidenheim. Der ehemalige VfL-Oberligacoach Dietmar Sehrig (55) ist nicht mehr Trainer von Frauenverbandsligist FFV Heidenheim. Wie der Verein mitteilte, seien private und berufliche Gründe seitens Sehrigs, der von Juli bis September 2008 glücklos in Kirchheim agiert hatte, ausschlaggebend gewesen. Der Ex-Coach will sich zu den Gründen nicht weiter äußern: „Meinerseits werde ich dazu in der Öffentlichkeit nichts sagen, egal was von Vereinsseite kommt“, so Sehrig sauer.tb/swp