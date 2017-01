17.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Fußball Regionalligaflair in Reichenbach

Reichenbach. Beim VfB Reichenbach/Fils finden in den kommenden Wochen – ordentliche Wetter- und Platzbedingungen vo­rausgesetzt – zwei attraktive Fußballtestspiele statt. Am morgigen Mittwoch ab 18 Uhr spielt Regionalligist Stuttgarter Kickers gegen Gastgeber VfB Reichenbach. Am Sonntag, 5. Februar, um 14 Uhr treffen die Kickers im Reichenbacher Hermann-Traub-Stadion auf die Amateure des FC Bayern München, derzeit Tabellenzweiter der Regionalliga Bayern.pm