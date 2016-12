Fußballfrauen suchen Bezirksbeste

Wendlingen. Auch für die Fußballfrauen des Bezirks Neckar/Fils geht am kommenden Sonntag mit der Vorrunde der Hallenbezirksmeisterschaft in der Sporthalle Im Grund in Wendlingen das Fußballjahr 2016 zu Ende. Allerdings beteiligen sich dieses Jahr nur 15 Mannschaften an dem Wettbewerb, und so ist es in der diesjährigen Hallensaison relativ einfach, sich für die Bezirksendrunde zu qualifizieren, da in jeder der drei Vorrundengruppen jeweils nur der Gruppenletzte auf der Strecke bleibt.

Da der FV 09 Nürtingen als klassenhöchster Verein dieses Jahr auf eine Teilnahme verzichtet und der TSV Weilheim sich ganz vom Frauenfußball zurückgezogen hat, fehlen schon mal zwei der Vereine, die über einen ganzen Zeitraum zu den spielbestimmenden Teams in der Halle gehört haben. So dürfte in dieser Hallensaison der TSV Wendlingen als aktueller Herbstmeister der Landesliga Staffel 1 das Maß der Dinge sein, und eine erfolgreiche Titelverteidigung scheint nicht ausgeschlossen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr.

Die Bezirksendrunde findet am 8. Januar an gleicher Stätte mit insgesamt zwölf Teams statt.hth