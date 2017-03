Fußballturnier  in Oberboihingen

Linsenhofen. Am kommenden Freitag, 31. März, veranstaltet die Behinderten-Förderung Linsenhofen ab 14 Uhr die vierte Auflage ihres integrativen Fußballturniers in der Ballspielhalle Oberboihingen. Die Teams, die in zwei Gruppen gegeneinander spielen, bestehen jeweils aus Menschen mit Behinderung einer Einrichtung sowie Auszubildenden/Schülern eines Unternehmens/einer Schule aus der Region. Mit dabei wird auch ein Team aus den Werkstätten Esslingen-Kirchheim sein.tb