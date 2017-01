20.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Göppingen Zweiter Teil der Winterlaufserie

Göppingen. Bereits zum 29. Mal lädt die DJK Göppingen zu ihrer Winterlaufserie. Das Prinzip hat sich dabei nicht verändert: Die Athleten laufen an drei Samstagen zwischen Dezember und Februar jeweils dieselbe Strecke, der Gesamtsieger wird nach dem dritten Lauf gekürt. Am morgigen Samstag findet der zweite Lauf der Serie statt. Ab 14 Uhr stehen zwei Juniorenläufe an, die Hauptläufe starten um 14.45 Uhr.pm

1www.djk-winterlaufserie.de