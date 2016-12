16.12.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Hanau vor Augen, Play-offs im Sinn

Basketball Vor dem Auswärtsspiel bei den sechstplatzierten Hessen schielen die Kirchheim Knights im Hinblick auf die Play-off-Platzierungen erstmals auch auf die Tabellensituation.

Ungewohntes Gefühl für die Basketballer der Kirchheim Knights. Zum ersten Mal in dieser Saison haben die Ritter in der 2. Liga zwei Spiele nacheinander verloren. Nach den Pleiten gegen Trier und Weißenfels sieht Trainer Michael Mai sein Team in der Pflicht. „Beim Blick auf die Tabelle muss jedem die Wichtigkeit dieses Spiels bewusst sein. Gegen Hanau müssen wir endlich wieder unsere Stärken ausspielen.“

Mai spricht damit auf die Tabellensituation vor dem Trip ins Hessische an. Die Knights liegen mit elf Siegen und drei Niederlagen auf dem zweiten Tabellenplatz, während sich die Hanauer mit acht Siegen und sechs Niederlagen auf dem sechsten Platz befinden. Mai: „Im Kampf um die guten Play-off-Plätze ist das mit Sicherheit ein richtungsweisendes Spiel für uns.“

Gleiches gilt für den kommenden Gegner. Die White Wings aus Hanau mussten in den letzten zwei Spielen das Parkett ebenfalls als Verlierer verlassen, zuletzt beim 61:74 gegen den viertplatzierten aus Chemnitz.

Die Hauptlast des Hanauer Angriffs verteilt sich auf drei Schultern. Topscorer des Teams ist Kruize Perkins mit 19,1 Punkten pro Partie. Der 2,04 Meter große Forward schrammt knapp an einem Double-Double vorbei, da er in jeder Partie zusätzlich 9,9 Rebounds für sein Team sichert. Unterstützt wird er von Eugene Harris (15,4) und Till-Joschka Jönke (11,3). Harris weiß dabei mit fast drei Dreiern pro Partie zu überzeugen. Jönke, der 2015 von den Walter Tigers Tübingen nach Hanau wechselte, gilt als guter Allrounder und Verteidiger.

Knights-Coach Mai weiß um die Gefährlichkeit des Gegners. „Hanau ist immer für eine Überraschung gut“, verdeutlicht er anhand des 71:65-Erfolgs der White Wings in Crailsheim. „Wir sind gewarnt. Für uns ist es wichtig, dass wir uns auf die Details fokussieren. Dann sehe ich für uns eine gute Chance, das Spiel in Hanau zu gewinnen.“

Verzichten muss Mai dabei weiterhin auf Tim Koch. Der Guard befindet sich im Aufbautraining, peilt jedoch eine Rückkehr im Spiel bei den Crailsheim Merlins am Freitag kommender Woche an. Doch auch ohne ihn wollen die Kirchheimer um Kapitän Andreas Kronhardt morgen ab 19 Uhr in Hanau wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.cpi