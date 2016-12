27.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Handball TusSies auf Jagd nach 6 000 Fans

Metzingen. Bei ihrem Bundesliga-Heimspiel am kommenden Freitag gegen den Tabellenletzten TV Nellingen (20 Uhr) wollen die „TusSies“ Metzingen nicht nur die Punkte behalten, sondern peilen auch einen Eintrag ins Rekordbuch des deutschen Frauenhandballs an. Die „TusSies“ spielen diesmal in der Porsche-Arena in Bad Cannstatt. Ist die Arena mit ihren mehr als 6 000 Plätzen ausverkauft, bedeutet das eine neue Zuschauerbestmarke in der Frauenbundesliga.pm