26.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Heimpleite mit Folgen für TVU-Kegler

Sportkegeln Oberligateam der Unterlenninger droht nach Niederlage auf dem Bühl in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.

Lenningen. Bittere Pleite für die Oberligakegler des TV Unterlenningen. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres verlor die Tälestruppe auf dem Bühl gegen den Tabellenvorletzten SKC Markelsheim mit 3:5 (3153:3175 Holz). Als Tabellensiebter drohen die Lenninger sechs Spieltage vor Saisonende noch in den Abstiegsstrudel des Zehner-Feldes zu geraten. Im nächsten Spiel beim achtplatzierten KC Schrezheim II (4. Februar) ist der TVU bereits unter Punkte-Zugzwang.

Gegen Markelsbach erwischten die Unterlenninger einen klassischen Fehlstart. Roland Schmid (487) und Oswald Wolf (515) verloren nicht nur ihre Duelle, sondern lagen in der Gesamtholzzahl auch noch mit rund 80 Holz zurück. Eine leichte Besserung stellte sich im Mittelpaar ein, in dem Günther Dangel (541) den ersten Punkt für den TVU holte. Gemeinsam mit Franz Hammel (539) verkürzte er den Rückstand auf rund 60 Holz. Im Schlusspaar setzten Michael Schmid (540) und Marc Hohensteiner (531) zur Aufholjagd an, aber die Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit. Obwohl beide TVU-Kegler ihre Duelle gewannen, verlor der TVU knapp.

In der Bezirksklasse wahrte die zweite TVU-Mannschaft durch einen 6:2-Heimsieg (2938:2865 Holz) gegen den VfL Stuttgart-Kaltental III die Chance auf die Meisterschaft. Sieben Spieltage vor Saisonende haben die Lenninger als Tabellendritter nur einen Punkt Rückstand auf die führenden Kaltentaler. In dieser Begegnung ging der TVU durch Heinz-Kurt Jacob (512) und Hermann Bittmann (536) in Führung - beide sorgten nicht nur für einen Vorsprung von rund 100 Holz, sondern gewannen auch ihre Duelle. Im Mittelpaar bauten Richard Hohensteiner (486) und Peter Hammel (458) die Führung auf rund 150 Holz aus - die Vorentscheidung, an der auch die beiden Stuttgarter Punktgewinne im Schlusspaar nichts änderten. Herbert Hägenläuer/Herbert Zwick und Heinz Kurz waren jeweils mit 473 Holz unterlegen.tb