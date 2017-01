Heimvorteil verpufft

Fußball: Hallenbezirksmeisterschaften Frauen Sporthalle Im Grund WendlingenTSV Wendlingen (Schwarz) gegen SGM Wendlingen Ötlingen 2 (weiß)14 AlinaWitzler

Bei den Hallenbezirksmeisterschaften haben die Landesligafußballerinnen des TSV Wendlingen um Alina Witzler (am Ball) in der heimischen Sporthalle Im Grund überraschend in der Vorrunde die Segel streichen müssen und den Sprung in die K.o.-Phase verpasst.tb/Foto: Carsten Riedl