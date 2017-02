03.02.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | In drei Jahren zum Sportfachlehrer

Am Pädagogischen Fachseminar in Kirchheim werden Fachlehrer für musisch-technische Fächer ausgebildet. Aufnahmevoraussetzung ist das Bestehen einer Eignungsprüfung. Die dreijährige Ausbildung umfasst die Kombination zweier Fächer aus den Bereichen Sport, Technik, Bildende Kunst sowie Alltagskultur und Gesundheit. Der schulpraktische Teil findet an Ausbildungsschulen statt. Die Aussichten auf eine Übernahme in den Schuldienst stehen derzeit gut. Vergangenen Sommer erhielten sämtliche Seminarabgänger eine Stelle.bk