Inline Speedskater in Filderstadt

Filderstadt. An diesem Wochenende wird die Rundsporthalle in Filderstadt-Bernhausen einmal mehr zum Mekka für Inline-Speedskater aus nah und fern: Die Speedskating-Sparte des TSV Bernhausen richtet am Samstag ab 10.30 Uhr und Sonntag ab 9.30 Uhr den 13. Internationalen Hallenwettkampf aus. In dessen Rahmen werden in diesem Jahr auch die baden-württembergischen Meisterschaften ausgetragen.pm

1 speedskating-bernhausen.de