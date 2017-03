09.03.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Jugendarbeit TC Neidlingen erhält Förderpreis

Stuttgart. Die Sieger des mit 100 000 Euro dotierten Lotto-Sportjugend-Förderpreises stehen fest. Aus den über 450 Bewerbungen wählte eine Jury 120 Vereine aus, zu denen auch der Tennisclub Neidlingen gehört, der sich über einen Anerkennungspreis in Höhe von 400 Euro freuen darf. Die Preise werden am 6. Mai im Europa-Park Rust vergeben. Neben der Würdigung seiner Leistung gibt‘s für den TCN also auch einen Tag im meistbesuchten Freizeitpark Deutschlands.pm