Kirchheimer verteilen Körbe vor Karneval

Basketball Knights feiern beim 83:77 in Köln den fünften Sieg in Folge und verteidigen damit den dritten Tabellenplatz. Jonathon Williams wird erneut Topscorer.

Sorgte zwei Minuten vor dem Ende mit einem Dunk für die vorentscheidende Fünf-Punkte-Führung: Knights-Kapitän Andreas Kronhardt (hier gegen Kölns Dennis Heinzmann). Foto: Tanja Spindler

In einer engen Partie erzielten gleich fünf Kirchheimer eine doppelte Punkteausbeute. Neben Topscorer Jonathon Williams, der zusätzlich zu seinen 24 Punkten neun Rebounds verbuchen konnte, erzielten Carrington Love, Tim Koch, Seth Hinrichs (alle jeweils elf Punkte) und Kronhardt (14) wichtige Zähler. Durch den Auswärtserfolg sichern sich die Ritter in der Tabelle Platz drei.

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Angetrieben vom heimischen Publikum erwischten die Gastgeber den besseren Start, gingen früh mit 13:9 in Führung. Point-Guard Love hatte schon früh zwei persönliche Fouls und musste auf der Bank Platz nehmen. Dennoch fanden die Ritter nun besser ins Spiel. Dies lag in erster Linie an einem glänzend aufgelegten Jonathon Williams, den die Rhein Stars zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekamen. Früh übernahm der Forward Verantwortung und zog mehrere Male unaufhaltsam durch die Kölner Zone. Es war die individuelle Klasse der Ritter, die die Schwaben zu diesem Zeitpunkt im Spiel hielt, während die Kölner auch spielerische Highlights, insbesondere durch Hugh Roberson, setzen konnten. Mit 18 Punkten wurde der Guard auch Topscorer der Rheinstädter.

Beim Stand von 19:15 für die Kölner ging es in den zweiten Abschnitt. Diesen bestimmten die Gäste aus Kirchheim. Das Offensivspiel fand nun immer häufiger den gewohnten Rhythmus und Kölner Ballverluste wurden in Schnellangriffe umgewandelt. Seth Hinrichs und Tim Koch streuten zudem wichtige Dreier ein. Die Ritter erspielten sich nun eine Führung, die bis zum Halbzeitpfiff halten sollte - 38:37.

Der dritte Abschnitt startete mit einem furiosen Alexander Foster. Der Kölner Forward erzielte innerhalb von zwei Minuten drei Dreier, von denen zwei weit hinter der Linie abgefeuert wurden. Köln war nun richtig in Fahrt und die Ritter drohten kurzzeitig die Partie aus der Hand zu geben. Doch wieder einmal waren Williams, Love und Hinrichs, die den Teckstädtern die nötige Stabilität gaben. Unter den Körben sorgte Jonathan Maier mit einer starken Leistung für Kirchheimer Ausrufezeichen und dominierte die Zone. So kämpften sich die Korbjäger schnell zurück und das Spiel blieb ausgeglichen. Folgerichtig der Stand von 59:59 nach drei Vierteln.

Wie schon so oft in dieser Saison musste das letzte Viertel die Entscheidung bringen. Doch anders als in den vielen Spielen zuvor, sorgten die Schwaben dieses Mal etwas früher für die Entscheidung. Knapp zwei Minuten vor dem Ende verwandelte Kapitän Kronhardt den Ball nach einem Steal per Dunking zur Fünf-Punkte-Führung. Die Ritter-Verteidigung hielt. Weitere Williams-Punkte sorgten für einen beruhigenden Abstand. Die Kölner konnten nicht mehr kontern und die Knights feierten den hart erkämpften Auswärtssieg.

„Wir können auf unsere Leistung heute stolz sein. Köln hat eine starke Mannschaft und wir haben heute ein weiteres Zeichen gesetzt, “ bilanzierte ein zufriedener Trainer Michael Mai.cs