Kommen, anschnallen, loslaufen

Die Skizunft Römerstein veranstaltet die Nordic Leki Race Challenge am Sonntag als Volkslauf ohne Startpass. Mitmachen kann, wer zwischen 10 und 12 Uhr an der Skirollerstrecke in der Nähe des Böhringer Albstadions die Langlaufskier anschnallt. Zur Auswahl stehen je nach Alter vier verschiedene Strecken.

Bambini (Jahrgang 2010 und jünger): Parcourslauf über 500 Meter in der klassischen Technik.

U8 bis U12: Nordic-Cross-Parcourslauf über 1,5 Kilometer in der klassischen Technik.

U13 bis U15: Nordic-Cross-Parcourslauf über 2,5 Kilometer in der klassischen Technik.

Ab U16, Männer und Frauen: Lauf im freien Stil über 5 Kilometer (Frauen) oder 10 Kilometer (Männer).

Anmeldungen sind online unter www.skizunft-römerstein.de möglich. Das Startgeld beträgt acht Euro (drei Euro ermäßigt).bk