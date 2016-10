19.10.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Kongress WLV lockt Breitensportler

Ludwigsburg. Unter dem Motto „Achtsam bewegen – Natur erleben“ lädt der württembergische Leichtathletikverband alle Interessierten am kommenden Sonntag zum Breitensportkongress nach Ludwigsburg ein. Neben einem Impulsreferat zum Thema „Embodiment – Was Bewegung und Natur für die Psyche leisten können“ stehen praktische und theoretische Themen rund um Bewegung, Natur, Gesundheit und Ernährung an.

1 www.wlv-sport.de