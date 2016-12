23.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Kostenlos trainieren nach den Feiertagen

Nach Weihnachten bietet der VfL Kirchheim ein kostenloses Schnuppertraining an für alle, die das neue Sportvereinszentrum am Stadion und seine Möglichkeiten kennenlernen wollen.

Das Angebot ist unverbindlich und läuft vom 26. Dezember bis zum 6. Januar. In dieser Zeit gibt es ein speziell darauf ausgerichtetes Kursprogramm. Anmelden kann man sich per E-Mail an svz@vfl-Kirchheim.de oder telefonisch unter 0 70 21/5 99 46.

Das komplette Kursprogramm, Trainingszeiten und alle weiteren Informationen finden sich im Internet auf der Homepage des Vereins unter vfl-kirchheim.de.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist das Sportvereinszentrum von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Ebenso am Dreikönigstag, 6. Januar. Am Neujahrstag ist kein Trainingsbetrieb.tb