29.12.2016 - 02:02 Uhr Leichtathletik Drei Meetings im Glaspalast

Stuttgart. Die Termine und Austragungsorte von Leichtathletik-Meisterschaften in Württemberg während der Hallensaison stehen fest. Hier die Januar-Termine: 22. Januar BW-Meisterschaften U18, 22. Januar Württembergische Meisterschaften U16, 28./29. Januar Baden-Württembergische Meisterschaften Aktive / U20 (alle in Sindelfingen), 28./29. Januar Baden-Württembergische Senioren-Meisterschaften in Mannheim, 28. Januar Württembergische Meisterschaften U16 in Ulm.pm