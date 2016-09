Leichtes Spiel beim Tabellenletzten?

Kirchheim. Beim noch punktlosen Schlusslicht GSV Maichingen gastieren die B-Jugend-Fußballer des VfL Kirchheim am heutigen Samstag ab 15 Uhr. Nach dem guten Saisonstart in der Verbandsstaffel hat der VfL im Duell zweier Aufsteiger in der Sindelfinger Ecke nur eins vor: Einen Dreier nachlegen. Doch dafür gilt es ähnlich konzentriert wie in den drei bisherigen Begegnungen vorzugehen. Und: Es gilt für die Mannschaft von Trainer Sascha Krötz, die Chancen noch besser zu nutzen, als zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen Heidenheim II.pm