Literaturherbst Pferdesport in der Bücherscheune

Grötzingen. Bei der fünften Veranstaltung des „Sportlichen Literaturherbstes“ geht es am Donnerstag, 24. November, in der Bücherscheune in Aichtal-Aich um das Thema Pferdesport. Die Schülerin Sophie Noël reitet selbst und hat das Buch „Johanna über alle Hindernisse“ geschrieben. Zu Wort kommt auch Hartmut Binder, der seit mehr als 25 Jahren bei den Stuttgart German Masters für die Pressearbeit zuständig ist. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.pm