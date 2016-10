29.10.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Lufttransport zahlt sich aus

Fuji. Triumph für Wolf Henzler (Foto). Beim siebten Lauf zur World Endurance Challenge (WEC) in Japan fuhr der Porsche-Werkspiloten zusammen mit seinem deutschen Teamkollegen Christian Ried und dem Schweizer Joel Camathias mit einem Porsche 911 RSR auf den dritten Platz in der Klasse LMGTE-Am. Das Trio, für das KCMG-Team aus Hongkong unterwegs, musste sich lediglich dem Aston-Martin-Team Lamy/Dalla Lana/Lauda und den Ferraristi Collard/Perrodo/Aguas geschlagen geben. Der blaue Elfer war mitsamt Equipment per Luftfracht von Texas nach Japan transportiert worden.tb