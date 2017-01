Mini-Meister an den Platten

Tischtennis Beim VfL geht es am Samstag um die Quali zum Kreisentscheid.

Kirchheim. Am kommenden Samstag finden in der Sporthalle des Ludwig-Uhland-Gymnasiums die Minimeisterschaften im Tischtennis für Teilnehmer statt, die nach dem 1. Januar 2004 geboren sind und für die bislang noch keine Spielberechtigung in einem Verein beantragt wurde und die sich nicht bei früheren Minimeisterschaften als Sieger für den weitergehenden Verbandsentscheid qualifiziert haben. Die Minimeisterschaften beginnen um 9 Uhr, die Halle ist ab 8.30 Uhr zum Einspielen geöffnet.

Die Erstplatzierten jeder Altersklasse qualifizieren sich für den Kreisentscheid im Frühjahr. Eigene Schläger sollen, wenn möglich, mitgebracht werden, Leihschläger sind jedoch vorhanden.

Meldungen mit der Angabe von Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer und dem eventuellen Wunsch nach einem Leihschläger können noch bis Freitag per Mail an rike.goelz@web.de gesendet werden.pm