26.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Mit frischem Schwung ins Auswärtsspiel

Basketball Lösbare Aufgabe für die VfL-Basketballer. Beim Tabellensiebten SV Möhringen sind die Punkte fest eingeplant.

Kirchheim. Auf die Basketballer des VfL Kirchheim wartet in der Regionalliga Baden-Württemberg die nächste Hürde. Der Tabellenführer fährt heute zum SV Möhringen und möchte dort seine Siegesserie fortsetzen.

„Das Spiel gegen Ludwigsburg haben wir schnell abgehakt“, berichtet VfL-Trainer Felix Jung. „Wir wissen, was wir verbessern müssen, und haben in dieser Woche hart daran gearbeitet.“ Jung spielt damit hauptsächlich auf die Leistung in der ersten Halbzeit beim 68:66-Auswärtserfolg an. „In der ersten Halbzeit hat uns vor allem die körperliche als auch geistige Fitness gefehlt. Dadurch haben wir keine Intensität auf den Platz gebracht und Ludwigsburg nutzte das gekonnt aus. Gegen Möhringen wird sich das nicht wiederholen“, ist sich Jung sicher.

Die Möhringer Basketballer stehen momentan mit fünf Siegen und vier Niederlagen auf dem siebten Tabellenplatz. Am letzten Spieltag galt es, eine 72:84-Niederlage in Ulm zu verkraften. Insgesamt punkten gleich vier Spieler im Schnitt zweistellig. Pius Weller und Nico Hihn stellen dabei mit jeweils 17 Punkte pro Partie die Topscorer des SV Möhringen. Unterstützung erhalten sie vom erfahrenen Distanzschützen Jurica Puljic (14 Punkte/Partie) sowie von Tobias Heintzen (13 Punkte/Partie). „Bei den Möhringern ist es ähnlich wie bei uns. Viele Spieler sind in der Lage, zu scoren, deshalb macht es keinen Sinn, sich auf einen bestimmten zu konzentrieren“, sagt Felix Jung. „Wie in jedem Spiel müssen wir zuerst nach uns schauen und unsere Stärken auf das Parkett bringen, denn so gewinnen wir unsere Spiele.“

Bis auf Shannon Simpson (beruflich verhindert) kann Jung personell aus dem Vollen schöpfen. Sprungball heute in der Rembrandthalle in Möhringen ist um 16.45 Uhr.cp

so wollen sie spielen

VfL Kirchheim: Bekteshi, Habtemichael, Hedley, Hinitschew, Köppl, Malpede, Oppermann, Pichl, Sengül, Sperber, Strickland