24.01.2017 - 02:17 Uhr Mountainbike Kira Böhm fit für erste U17-Saison

Frankfurt. Die Weilheimer Nachwuchsmountainbikerin Kira Böhm (SV Reudern/Walcher Racing-Team) hat zu Beginn ihrer ersten U17-Saison gezeigt, dass sie auch in diesem Jahrgang ganz vorne dabei sein kann. Im Rahmen der Bundesnachwuchssichtung belegte sie bei einem Athletiktest in Frankfurt Platz zwei. Dabei standen 45 Übungen zur Auswahl, aus denen fünf ausgewählt wurden: Standweitsprung, Seilspringen, Gewandtheitslauf, Seitstütz und „Stand and Reach“-Test.pm