Neue Lauftreffzeiten

Der Lauftreff Kirchheim hat seit der Zeitumstellung neue Trainingszeiten. Mittwochs ist um 14.45 Uhr Treffpunkt am Wasserturm, um 18.30 Uhr am Stadion. Samstags geht‘s um 15.30 Uhr am Wasserturm los. Infos: www.vfl-kirchheim.de.tb/Foto: Bächle