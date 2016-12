21.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Neuerscheinung Ex-Knights-Coach Elzie schreibt Buch

Itzehoe. Pat Elzie, ehemaliger Trainer der Kirchheimer Zweitligabasketballer, hat seine Autobiografie veröffentlicht. Unter dem Titel „Teamplayer“ zeichnet der pensionierte Lehrer Dr. Klaus Schütz die Lebensgeschichte des 56-Jährigen auf, unter dem die Knights 2008 in die Pro A aufgestiegen waren und der mittlerweile die Itzehoe Eagles in der Pro B betreut. „Teamplayer“ ist erschienen im Self-Publishing bei „Books on Demand“, ISBN 3743102455, EAN 9783743102453, 248 Seiten, 9,99 Euro.pm