Neues Jahr, erster Jubel

Basketball Nach zuvor vier Niederlagen in Folge feiern die Kirchheim Knights beim 93:90 über Paderborn wieder einen Sieg und behaupten damit den dritten Tabellenplatz der 2. Liga.

Feierstimmung: Jonathon Williams, Brian Wenzel, Carrington Love und Andreas Kronhardt (v.l.) bejubeln den Sieg. Foto: Tanja Spindler

Zum Start des neuen Jahres haben Kirchheims Zweitligabasketballer mit dem 93:90 vor heimischem Publikum gegen die Paderborn Baskets einen direkten Konkurrenten um eine Playoff-Platzierung bezwungen. Vor knapp 800 Zuschauern war Jonathon Williams mit 25 Punkten Topscorer der Partie, in der die Knights auf Seth Hinrichs verzichten mussten – der Forward wird den Rittern nach seinem Mittelhandbruch (wir berichteten) in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Trotz zuletzt vier Niederlagen in Serie und des Ausfalls von Hinrichs, war den Rittern in den ersten Minuten keine Nervosität anzumerken. Beide Mannschaften suchten ihr Glück in der Offensive, während die Verteidigungsreihen vernachlässigt wurden. Reihenweise Dunkings und einfache Korbleger bekamen die Fans auf beiden Seiten zu sehen.

Zu Beginn profitierten die Gastgeber vom schnellen Spiel. Besonders Preston Medlin startete verheißungsvoll – seine ersten vier Dreipunkteversuche trafen ihr Ziel und sorgten für einen Vorsprung in den ersten Spielminuten. Auf Seiten der Paderborner hielt Till Gloger mit zehn Zählern im ersten Viertel dagegen.

Im zweiten Abschnitt erspielten sich die Gäste einen kleinen Vorteil. Die Kirchheimer mussten dem hohen Tempo Tribut zollen und vergaben einige freie Wurfoptionen. Dennoch hielten die Ritter ihren knappen Vorsprung und retteten sich in die Halbzeitpause beim Stand von 48:45.

Und es sollte bis zum Spielende weiterhin eng bleiben. Paderborn und Kirchheim kämpften um jeden Ballbesitz. Doch trotz des großen Einsatzes beider Teams wurde weiterhin fleißig getroffen. Die Ritter versuchten den Vorsprung zu erhöhen, auf jeden Kirchheim Lauf starteten die Baskets allerdings erfolgreich ihre Konter. Carrington Love, bis dato eher unauffällig, übernahm nun Verantwortung und erzielte einige Punkte. Auch Rückkehrer Tim Koch verlieh den Korbjägern zusätzliche Stabilität in der Defensive.

Mit 70:64 ging es in den Schlussabschnitt, in dem nochmals richtig eng werden sollte. Chase Adams verkürzte per Dreier bei noch knapp einer Minute zu spielen, doch Brian Wenzel und Carrington Love behielten an der Freiwurflinie die Nerven und brachten den verdienten Sieg nach Hause. „Wir waren häufig knapp dran und haben uns immer wieder zurückgekämpft. Es ist uns aber nicht gelungen, den Bock richtig umzustoßen“, sagte Paderborns Trainer Uli Nächster nach Spielende. „Dieser Sieg ist für uns enorm wichtig“, zeigte sich Knights-Trainer Michael Mai zufrieden.cs