Noch Tickets für Gala in Göppingen

Göppingen. Nur noch vier Mal schlafen – dann ist Weihnachten zwar schon vorbei, aber es geht dafür los mit Akrobatik, Action und sportlichen Höchstleistungen. Nach den Weihnachtstagen beginnt am kommenden Dienstag in Villingen-Schwenningen die Turngala 2016/17. Die beliebte Show aus Turnen, Gymnastik und Sport“ des Badischen Turner-Bunds (BTB) und des Schwäbischen Turnerbunds (STB) steht unter dem Motto „Bodies and Beats“. Die Mitwirkenden präsentieren das zweieinhalbstündige Programm in 14 Städten Baden-Württembergs insgesamt 20 Mal. Das große Finale in der Stuttgarter Porsche-Arena findet am 15. Januar statt.

Die Turngala gastiert nach Villingen-Schwenningen auch noch in Tübingen (8. Januar), Ludwigsburg (13. Januar) und Göppingen (14. Januar/zwei Vorstellungen in der EWS Arena um 14 und 18.30 Uhr. Die Karten kosten zwischen sechs und 28 Euro und können unter www.turngala.de, unter der Rufnummer 07 11/2 80 77-277 oder über die Sparda-Tickethot­line 07 11/20 06 38 03) geordert werden. Die Vorstellungen in Göppingen sind noch nicht ausverkauft.hab