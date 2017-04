29.04.2017 - 02:00 Uhr Share | | | | Öffentliches Training fällt aus

Kirchheim. Das angekündigte öffentliche Abschlusstraining der Kirchheimer Zweitligabasketballer am heutigen Samstag um 17 Uhr fällt aus. Zu gerne hätten die Knights-Verantwortlichen um Geschäftsführer Christoph Schmidt und Trainer Michael Mai den Fans nochmals die Chance geboten, sich von den Spielern zu verabschieden. Allerdings war es nicht möglich, das Team am verlängerten Wochenende nochmals in Kirchheim zusammenzubringen.pm