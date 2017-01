11.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | PC-Ausfall sorgt für falsche Tabelle

Eine technische Panne bei der Ergebnisübermittlung hat in der Bezirksliga der Frauen zu einer fehlerhaften Tabelle geführt. Nachdem während des Owener Spiels in der Reichenbacher Brühlhalle die Computer gestreikt hatten, wurde dem Ergebnisdienst des Handballbezirks ein 12:10-Zwischenstand aus TVR-Sicht als Endresultat gemeldet – so war es auch im Tabellenblock unserer Montagsausgabe zu lesen, wo die Owenerinnen mit 12:6 Punkten als Tabellenvierte geführt wurden. Tatsächlich haben die TSVO-Frauen 14:4 Zähler auf dem Konto und sind mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nach wie vor im Aufstiegsrennen. Zumal sie zwei Spiele weniger absolviert haben als der momentane Tabellenzweite SG Lenningen.tb