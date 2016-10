Radball World-Cup-Serie  in Wendlingen

Wendlingen. Radball von internationaler Klasse gibt es am morgigen Samstag in Wendlingen zu sehen: Dort findet das achte Turnier der World-Cup-Serie statt. Bevor im November das Finale der Serie steigt, messen sich zehn Spitzenteams aus sechs Ländern in der Sporthalle im Grund.

Auftakt für die Gruppenspiele ist um 14 Uhr, um 18.35 Uhr beginnt das Halbfinale. Das Endspiel ist auf 20.20 Uhr angesetzt.pm

1www.worldcup-wendlingen.de