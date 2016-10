27.10.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Regionalforum Wie Frauen für Vereine gewinnen?

Stuttgart. Beim Regionalforum „Frauen im Sport“ des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) dreht sich am kommenden Samstag alles darum, wie Frauen besser für das Ehrenamt in Sportvereinen und -verbänden gewonnen werden können, wo die Hürden sind und wie sich diese abbauen lassen. Los geht es am Samstag um 10 Uhr im Haus des Sports „SpOrt Stuttgart“ in Stuttgart-Bad Cannstatt.

1 https://wlsb.de/aktuelles