27.01.2017 - 02:02 Uhr Rennklassiker Wolf Henzler am Start in Daytona

Nürtingen. Porsche-Werksfahrer Wolf Henzler aus Nürtingen startet bei der 55. Auflage des 24-Stunden-Rennens von Daytona am Wochenende 28./29. Januar in der Klasse GTD, in der Kundenteams fünf Porsche 911 GT3 R einsetzen. Daytona gilt neben den 24 Stunden von Le Mans als zweiter großer Langstreckenklassiker im internationalen Motorsport. Das Rennen am Samstag ab 20.30 (MEZ) ist live auf www.imsa.com zu sehen. Henzler fährt in der Saison 2017 für das TRG-Team.pm