Rückkehr ins Rübholz

Der TSV Ötlingen wird 2020 zum zweiten Mal nach 2015, als der TSV Jesingen im Rübholz triumphierte (Bild), das Teckbotenpokal-Turnier austragen. Der TSV-Gesamtverein feiert in drei Jahren 125. Geburtstag, was letztlich für den Zuschlag sorgte. Kommendes Jahr gastiert das Turnier in Dettingen, 2018 in Weilheim und 2019 in Neidlingen.tb/Foto: Calagan