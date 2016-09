20.09.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | SGL-Frauen mit Saisoneinstand nach Maß

Die Bezirksliga-Handballerinnen der SG Lenningen haben sich durch einen 23:19-Sieg gegen den SKV Unterensingen die ersten zwei Punkte der Saison gesichert.

Lenningen. Eine ansprechende Leistung haben die Bezirksliga-Handballerinnen der SG Lenningen in ihrem ersten Saisonspiel gegen der SKV Unterensingen geboten. Die Mannschaft um Trainerin Nicole Schmid bewies Kampfgeist, setzte sich so durch. Die anfänglichen Probleme, die die SG-Frauen hatten, konnten nach einer frühen Auszeit schnell behoben und die Weichen auf Sieg gestellt werden.

Die offensive Abwehr, die vor allem in den letzten Trainingseinheiten vor dem Saisonstart trainiert worden war, funktionierte gut, sodass sich die Gegnerinnen schwertaten. Immer wieder konnte sich Susanne Schilling sowohl aus dem Rückraum als auch am Siebenmeter-Strich beweisen. Auch A-Jugend-Spielerin Marlene Bächtle bewies ihr Können und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause mit zwei Treffern von der Außenposition auf 11:10, sodass die Lenninger Frauen mit einer Führung in die Kabinen gingen.

Auch nach dem Seitenwechsel konnte an den Erfolg der ersten Hälfte angeknüpft werden. Wie schon zuvor bot Torhüterin Jana Fiegenbaum starken Rückhalt für die Mannschaft und zeigte starke Paraden. A-Jugend-Spielerin Kim Gall verhinderte zusätzlich ein Siebenmeter-Tor der Gäste. Trotz einer guten Abwehrleistung der SG fanden immer wieder Schüsse der Unterensinger ihren Weg ins Tor. Doch auch die SG nutzte ihre Chancen. Larissa Blocher und Sabrina Klein rissen Lücken in der geg­nerischen Abwehr, und Ramona Rin­gels­pacher erzielte von der Außenposition wichtige Treffer.

Am nächsten Wochenende trifft die SG auf das HT Uhingen-­Holzhausen. Hier gilt es, den Kampfgeist mitzunehmen und die nächsten zwei Punkte zu holen.mr

SG Lenningen: Fiegenbaum, Gall – Attinger, Blocher (3), Gratz (1), Ringelspacher (4), Tegethoff, Kazmaier, Klein (2), Schilling (6/3), Reichle, Dangel (2), Bächtle (5/2)

SKV Unterensingen: Deuschle – G. Haußmann, K. Haußmann (1), Hertle (6), Single (1), Gnann (4/2), E. Kilian (1), Klingler (1), A. Kilian, Allilomis (5)