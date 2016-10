12.10.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Schwimmen 24 Stunden im Göppinger Bad

Göppingen. Einen Tag voller Schwimmsport können Wasserratten am kommenden Wochenende in der Göppinger Barbarossa-Therme erleben. Dort fällt am Samstag, 15. Oktober, um 17 Uhr der Startschuss zum Barbarossa 24-Stunden-Schwimmen. Der Name ist dabei Programm, denn es geht darum, in der Zeit bis Sonntag, 17 Uhr, möglichst viele Meter im Becken zurückzulegen.pm

1 www.barbarossa-24h-schwimmen.de