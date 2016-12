19.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Segelfliegen Eisele hebt in Australien ab

Kirchheim. Der Kirchheimer Michael Eisele ist mit der deutschen Nationalmannschaft vom 8. Januar an bei den Segelflug-Weltmeisterschaften im australischen Benalla am Start. Der 34-jährige Pilot trifft im Wettbewerb der 15-Meter-Klasse auf 36 Konkurrenten aus 21 Ländern. Eisele geht Down under als deutscher Meister in der Standard- und in der 15-Meter-Klasse ins Rennen. Bis zum 22. Januar kämpfen insgesamt 115 Piloten in drei Klassen im Streckenflug um die WM-Titel.tb