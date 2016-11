25.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Show Turngala mit vielen Attraktionen

Wenn die Artisten der Gruppe „Flying Denmark“ auf der Bühne wirbeln, stockt dem Publikum der Atem: Die Minitrampolin-Show des Teams Denmark stellt mit ihrer rasanten Abfolge von Salti und Schrauben nahezu alles in den Schatten, was man bisher diesbezüglich gesehen hat. Die Flug-Show ist einer der Höhepunkte der Turngala 2016/17 des Schwäbischen und des Badischen Turnerbunds (STB) vom 27. Dezember bis 15. Januar in 14 Städten (20 Vorführungen). Auch in Göppingen (14. 1.) und Stuttgart (15. 1.) machen die Sportkünstler Station.pm