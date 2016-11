Silvesterlauf-Training mit Braun

Dettingen. In Vorbereitung auf den Silvesterlauf des Lauftreffs Kirchheim am 31. Dezember bietet der 55-jährige Dettinger Ausdauersportler Norbert Braun vom AST Süßen zum vierten Mal hintereinander an allen vier Adventssonntagen ein Training auf der Silvesterlauf-Strecke an. Gestartet wird jeweils um 10 Uhr am Kirchheimer Rathaus, ab etwa 10.30 Uhr kann am Dettinger Hallenbad zur Laufgruppe gestoßen werden.

Voranmeldungen für das kostenfreie Angebot an alle begeisterten Läuferinnen und Läufer aus der Teck-Region sind nicht erforderlich. Es werden jeweils Hin- und Rückweg absolviert. Somit werden für die am Rathaus Gestarteten – wie am Veranstaltungstag auch – jeweils insgesamt 18 Kilometer mit 464 Höhenmetern absolviert. Start zum ersten Lauf am Sonntag, 27. November ist um 10 Uhr vor dem Kirchheimer Rathaus.pm