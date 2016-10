22.10.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | So macht Schule Spaß

Handball Grundschulaktionstag mit dem VFL

Aktionstag Mehr als 600 Schulen Baden-Württembergs nahmen gestern am Handball-Grundschulaktionstag unter dem Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ teil. Die Sportvereine der Region nutzten den Aktionstag ausgiebig: Der VfL Kirchheim war mit rund 130 Kinder in den Schulen in Ötlingen, Jesingen und Notzingen vertreten, der TSV Weilheim betreute etwa 100 Kinder an der Limburg-Grundschule und in Neidlingen, die SG Lenningen um die 50 Kinder an der Scheufelen-Grundschule und der TSV Owen 30 Kids an der Sibylle-von-der-Teck-Schule. Insgesamt nahmen in Württemberg, Baden und Südbaden in diesem Jahr fast 30 000 Kinder der 2. Klassen an mehr als 600 Schulen teil und legten das AOK-Spielabzeichen ab. Die Veranstaltung ist ein Projekt der Handballverbände Württembergs, Badens und Südbadens.pm /Foto: Christian Schlienz