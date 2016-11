02.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Stürmer ohne Glück: SGEH verliert

Fußball In der Bezirksliga hat die SGEH 0:2 beim TSV Obere Fils verloren.

Wiesensteig. In den ersten zehn Minuten schienen die SGEH-Spieler nicht präsent – die Gastgeber waren die bessere Mannschaft. Nachdem drei brenzlige Situationen noch mit Glück unbeschadet überstanden wurden, fiel mit der vierten TSV-Chance das 0:1. Nach einem Konter legte Sandro Hensel quer, und Marco Hensel traf per abgefälschtem Schuss zur Führung für den TSV Obere Fils. Danach war die SGEH sozusagen im Spiel angekommen und übernahm die Kontrolle. Nach 20 Minuten erzielte Marcel Gutbrod nach schöner Vorarbeit von Marco Parrotta den vermeintlichen 1:1-Ausgleich, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits – aus SGEH-Sicht zu Unrecht. Die SGEH drückte weiter, und nach einem verunglückten Abschlag hatte Florian Lenuzza eine gute Schusschance, scheiterte jedoch an TSV-Keeper Christian Mayer. Kurz vor der Pause setzte Marc Weger zum Fallrückzieher an, doch der stramme Schuss flog wieder genau in die Arme von Mayer.

Nach dem Seitenwechsel herrschte das gleiche Bild. Die SGEH machte das Spiel, und der TSV Obere Fils verteidigte geballt. Doch die SGEH fand keine Lücke. Einen strammen Distanzschuss von Marc Theimer konnte Mayer gerade noch über die Latte lenken. Den anschließenden Eckball köpfte Hakan Demir knapp drüber. Chancen zum Ausgleich hatte die Spielgemeinschaft zuhauf.

Meist spielte sich das Geschehen vor dem TSV-Strafraum ab. Allerdings nicht in der 82. Minute, die die Entscheidung brachte: In der Vorwärtsbewegung verlor die SGEH den Ball, Sandro Hensel nutzte das zum 2:0. Danach kam die SGEH durch Hakan Demir und Marco Parrotta nochmals zu Torgelegenheiten, doch Obere Fils-Keeper Mayer stand wieder goldrichtig.fl

spielstenogramm

TSV Obere Fils: C. Mayer – Schreiner, T. Mayer, Krätschmer, S. Hensel (87. C. Telci), Eichinger, M. Hensel, V. Vehapi (90. Straub), K. Telci (86. Selcuk), Allmendinger, Ponik (90. T. Vehapi)

SGEH: Klotz – M. Weger, Nachtmann (46. Theimer), Lenuzza, Strobel – Kronewitter (68. L. Laderer), Kamradek (85. Stöcker), H. Demir, Gutbrod – G. Demir, Parrotta

Schiedsrichter: Sven Urban (Schw. Gmünd)

Tore: 1:0 M. Hensel (10.), 2:0 S. Hensel (82.)

Gelbe Karten: Telci, Krätschmer, Ponik, Hensel, Vehapi – Lenuzza, Gutbrod

Zuschauer: 100